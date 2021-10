EUA: Menino cai de penhasco e é resgatado com poucos arranhões

Um menino de 4 anos despencou, na última sexta-feira (15), de um penhasco enquanto caminhava com os pais na trilha Princess Arch, no Kentucky, Estados Unidos. O garoto caiu de uma altura de 21 metros, mas foi resgatado apenas com alguns arranhões.

De acordo com os pais da criança, a família caminhava pela trilha quando o menino escorregou e caiu no penhasco. O garoto atingiu algumas “saliências” antes de chegar ao chão, o que pode ter amenizado o impacto.

Em seguida, o pai do menino desceu o penhasco para resgatar o filho e o carregou até uma rodovia estadual que passa perto do parque ao invés de escalar de volta à trilha. Já na estrada, equipes de busca aguardavam os dois para realizar os primeiros socorros.

Segundo o grupo de resgate e buscas do condado de County, o menino estava bastante comunicativo após o incidente e contou que era um grande fã de super-heróis. O garoto foi examinado em um hospital local logo depois e recebeu alta para se recuperar do susto em casa.