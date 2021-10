Temporada 2021/2022 da NBA começa nesta terça

A temporada da NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos) começa nesta terça-feira (19). E dois jogos abrirão a campeonato 2021/2022, o Broklyn Nets enfrenta o atual campeão Milwaukee Bucks, em Milwaukee, enquanto o Golden State Warriors visita o Los Angeles Lakers em Los Angeles.

Na primeira partida os jogadores do Bucks receberão os anéis de campeões da temporada passada, quando superaram o Phoenix Suns na grande decisão. Na ocasião, o grego Giannis Antetokoumpo foi eleito o MVP (jogador mais valioso) das finais. No jogo de abertura, o Bucks enfrenta outro grande favorito, tanto para o título da Conferência Leste como para a conquista do campeonato, o Nets dos astros Kevin Durant e James Harden. O time de Brooklyn jogará desfalcado de sua terceira estrela, Kyrie Irving, que está suspenso pela equipe por se recusar a tomar a vacina contra covid-19 (a cidade de Nova York, onde ocorrerá o jogo, proibiu a entrada de não vacinados em ambientes fechados).

O segundo jogo também terá dois favoritos ao título e à Conferência Oeste. O Los Angeles Lakers, campeão em 2020, trouxe Russel Westbrook, que teve um triplo duplo (dois dígitos em três fundamentos) de média nas últimas quatro temporadas para se juntar a Lebron James e Anthony Davis. Já o Golden State Warrior, de Stephen Curry e Draymond Green, ainda joga desfalcado de Klay Thompson, que deve retornar nas próximas semanas após romper o tendão de aquiles nas finais de 2019.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022, quando começam os playoffs. Como na última temporada, haverá o sistema de play-in, com os 7º, 8º, 9º e 10º colocados de cada conferência disputando as duas últimas vagas.