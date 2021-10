Google apresenta novos celulares Pixel 6 e Pixel 6 Pro

O Google apresentou nesta terça-feira (19) os novos celulares da marca, batizados de Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Os aparelhos não devem ser comercializados oficialmente no Brasil pela gigante da tecnologia, assim como as versões anteriores.

Os preços de partida para o Pixel 6 são de 599 dólares (R$ 3.335) e 899 dólares (R$ 5.005) para a versão mais cara, o Pixel 6 Pro.

A nova linha de celulares do Google será a primeira a ter processadores da própria marca, batizado de Tensor, e que recebeu grande atenção durante a apresentação do aparelho. Ambos os modelos possuirão a mesma capacidade de processamento.

O Pixel 6 Pro, por exemplo, tem painel OLED de 6,7 polegadas, 12 GB de memória RAM, batéria de 5 mil mAh, câmera frontal de 12 MP e três câmeras traseiras, sendo a principal com sensor de 50 MP e a ultrawide com 12 MP.

Versão mais simples, o Pixel 6 conta com uma tela OLED de 6,4 polegadas, 8 GB de memória RAM e armazenamento de 128 GB ou 256 GB. A bateria do modelo é de 4.641 mAh, tem câmera frontal de 8 MP e duas câmeras traseiras com sensores de 50 MP e 12 MP, para a lente principal e ultrawide, respectivamente.

Tanto Pixel 6 quanto Pixel 6 Pro chegarão ao mercado adaptados à tecnologia de internet 5G e com o sistema operacional Android 12 instalado de fábrica.