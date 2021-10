Cobertura vacinal de idosos no Brasil chega a 96,3%

Os idosos são o grupo com a maior cobertura vacinal contra Covid-19 entre todas as faixas etárias no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que 96,3% — de uma população estimada em 31,2 milhões pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) — concluíram o esquema com duas doses ou dose única.

Nos últimos 30 dias, 313 mil brasileiros acima de 60 anos que não haviam tomado nenhuma dose procuraram os postos de vacinação.

Também caiu significativamente o número de idosos sem a segunda dose. Há um mês, eram 2 milhões. Hoje, são 854 mil.

Pouco mais de 4 milhões de idosos já tomaram a dose de reforço, que começou a ser aplicada no mês passado.

Entre os brasileiros de 50 a 59 anos, 79,4% completaram o esquema de duas doses ou dose única. Os dados indicam ainda que 959 mil indivíduos nesta faixa etária não tomaram uma dose sequer.

Os percentuais de pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose aumenta entre os mais jovens, chegando a 20,8% entre 20 e 24 anos.

O Brasil superou nesta terça-feira (19) a marca de 50% de toda a população completamente imunizada contra Covid-19, pouco mais de nove meses após o início da vacinação no país.

Os números do LocalizaSUS mostram que 109,9 milhões de pessoas tomaram as duas doses ou dose única.