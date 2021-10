Tubarão é flagrado nadando perto de surfista em praia nos EUA

O surfista Scott Fairchild flagrou com ajuda de um drone o momento em que um tubarão branco nadava bem próximo dele em uma praia em San Diego, na Califórnia, nos EUA, região de águas quentes e com muita oferta de alimento para a fera.

O norte-americano costuma dividir com os seguidores no Instagram diversos momentos em que se depara com tubarões, golfinhos, arraias e tartarugas durante a prática do esporte e em viagens pelo mundo.

Apesar da sensação de risco pela proximidade de um animal com a fama de perigoso, o surfista explica que um ataque de tubarão branco é raro.

O surfista chega ir com a prancha em direção ao local onde um tubarão está nadando e o animal segue seu caminho sem nem ligar para a presença de Scott.

Em outra postagem, ele conta que acompanhou por um tempo um tubarão branco que tentava capturar uma presa que, no caso, era um outro tubarão de porte menor.

Na legenda, ele diz que não sabia o motivo da perseguição, mas cogitou que poderia ser apenas uma brincadeira ou até mesmo um treinamento de caça.