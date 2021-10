Instituição de ensino faz evento para incentivar a leitura digital

O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) São Paulo promove a partir da próxima segunda-feira (25) a 6ª Semana de leitura com o tema "Novas Formas de Leitura no Ambiente Digital". As temáticas do evento foram pensadas para atender educadores, estudantes e pessoas interessadas em leitura e escrita.

O evento acontece de forma virtual e gratuita das 15h às 17h e no último dia, sábado (30) das 10h às 12h. A transmissão será pelo canal oficial da instituição no YouTube. Para participar é necessário realizar a inscrição pela página eletrônica do evento.

O evento irá contar com a participação de Pollyana Ferrari, doutora em Comunicação Social, jornalista e professora titular do programa de pós-graduação Tecnologias da Inteligência e Design Digital e do curso de jornalismo da PUC-SP; Sandra Trabucco Valenzuela, pós-doutora em literatura, produtora do programa Mega Séries e tradutora juramentada em espanhol; Galeno Amorim, jornalista e escritor, foi presidente da Biblioteca Nacional e do Cerlalc/Unesco e responsável pela criação do Plano Nacional do Livro e da Leitura; Timóteo Popygua, brasileiro de Aldeia Palmeirinha (PR), coordenador da comissão guarani yvyrupa e escritor do livro Terra uma só.

A mediação ficará por conta de Paulo Rezende, gerente do Senac Penha, Senac Tatuapé e Senac Serra de Bragança.

Programação

25 de outubro – 15h às 17h

- Leitura e escrita no mundo, ontem e hoje. E o amanhã?

26 de outubro – 15h às 17h

- Sociedade e suas Diversas Narrativas

27 de outubro – 15h às 17h

- A experiência de leitura e escrita no universo digital: Senac, Senai e Sesi

28 de outubro – 15h às 17h

- Ler e empreender: espirais pessoais, sociais e virtuais

29 de outubro – 15h às 17h

- Leitura e escrita: o caminho para o conhecimento na era digital

30 de outubro – 10h às 12h

- Ouvir, jogar, ver e sentir: Formas de experimentar uma história