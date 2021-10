Mulher dá luz a bebê de 6,3 kg e 60,9 cm nos Estados Unidos

Uma norte-americana deu a luz a um bebê de 6,3 kg e 60,9 cm, em Arizona, nos Estados Unidos, no início deste mês de outubro. Segundo os médicos, o pequeno Finnley tem o dobro do peso médio de um recém-nascido.

A mãe do bebê, Cary Patonai, contou ao canal de TV norte-americano ABC 15 que a equipe que participou do parto ficou espantada com o tamanho de Finnley.

“[A equipe médica] ficou tipo: ‘Ai meu Deus, eu não posso acreditar que ele é tão grande’. Eles não poderiam esperar que ele teria aquele tamanho”, contou Cary, que deixou Finnley tirar foto com os médicos e enfermeiros do hospital em Arizona.

Como o tamanho e peso de Finnley pegaram a equipe médica e os pais de surpresa, todo o enxoval do bebê precisou ser trocado para tamanho maiores. Cary explicou que apenas as roupas feitas para crianças de 6 a 9 meses cabem no recém-nascido.

Tim, pai de Finnley, já tem planos para o filhão de apenas duas semanas: “Ele será um jogador de futebol americano, coloquem aquelas ombreias nele”, contou à imprensa.

Além de especial pelo tamanho, Finnley também representa um milagre para a família, já que Cary e Tim tentavam há anos um terceiro filho. Segundo a norte-americana, foram mais de 19 abortos espontâneos durante o casamento do casal.

“Dois dos abortos eram casais de gêmeos, então foi bem difícil. [...] Finnley tem tudo que a gente pediu, ele é um bebê bem comportado”, comemorou Cary.