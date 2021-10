Apple anuncia novos produtos nesta segunda-feira

Em evento nesta segunda-feira (18), a Apple anuncia uma nova leva de produtos, pouco mais de um mês após revelar nova linha do iPhone 13, no meio de setembro.

Por conta da pandemia, o evento é apenas online, como vem acontecendo desde o início de 2020, e apresentado pelo CEO da companhia, Tim Cook.

O primeiro anúncio de destaque foi de novas versões do HomePod Mini, uma caixa de som inteligente, e um novo plano para. O aparelho vai vir em azul, vermelho, amarelo, além dos originais branco e preto.

Em seguida, como vinha sendo antecipado pela imprensa internacional, a empresa anunciou uma nova versão dos Airpods3 com Spatial Audio. O novo aparelho tem resistência a água e suor para uso em chuva ou durante treinamentos, pareamento automáticom com outros dispositivos e bateria melhorada (6 horas nos fones, 1 hora com 5 minutos de recarga e 30 horas de carga na caixa). O fone vai custar US$ 179 (cerca de R$ 987) e estará disponível na semana que vem.