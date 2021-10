Com bolsas de estudo, pais buscam dar uma educação melhor do que tiveram para os filhos

Não deveria ser assim, mas a educação de qualidade é um privilégio apenas para uma parte dos brasileiros. Muitos pais que não tiveram acesso ao que deveria ser um direito básico, hoje se esforçam para deixar essa herança para os filhos. A esperança para essas famílias é de que a realidade seja diferente para as próximas gerações. É o caso de Elizete Batista, 42 anos.



Apesar das dificuldades que a impediram de concluir os estudos, ela nunca deixou de sonhar em proporcionar uma educação melhor para as filhas Gisele, 14 anos, e Karina, de 9. Acreditando que uma educação de qualidade pode transformar a vida das meninas e ampliar as oportunidades, Elizete conta que sempre sonhou em matriculá-las em uma escola particular, mesmo ganhando pouco com faxinas, o único sustento da família.



A escola pública não era um caminho porque Elizete não tinha boas opções ao seu redor, na cidade em que mora no interior do Rio Grande do Norte, e ficava insatisfeita com a estrutura oferecida. A realidade mudou quando ela soube que era possível por esse objetivo em prática através de bolsas de estudo do Educa Mais Brasil, programa privado de incentivo estudantil. A iniciativa foi apresentada a ela pela diretora de uma escola em que prestava serviço de limpeza.



“A fidelidade com a minha fé em Deus me fez buscar a palavra do Senhor para saber se deveria deixar a Gisele estudando pelo Educa porque a situação ficou difícil para mim. Eu era faxineira, meu marido estava desempregado e, nesse tempo, engravidei novamente. Mas eu queria tanto colocar minha filha em uma escola de alto nível através da bolsa de estudo”, conta. Desde 2018, a filha mais velha de Elizete estuda em uma escola de referência de Parnamirim só o benefício oferecido pelo Educa.



Atualmente, Gisele está cursando o nono ano, mas já está de olho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ainda indecisa, ela pensa em fazer faculdade de Medicina ou ingressar na Marinha, profissões que ela acha inspiradoras. Seja qual for a escolha, Gisele tem total apoio da mãe. “Meu sonho é profissionalizar minhas filhas. Com certeza vou apoiar a Gisele no curso que ela quiser fazer”, ressalta Elizete.



Bolsa de estudo também proporciona economia na renda

Para José Paulo Ferreira, matricular o pequeno Paulo Cesar Dos Santos Ferreira, de cinco anos, em uma escola de referência em Pesqueira, em Pernambuco, só foi possível com o apoio de uma bolsa de estudo do Educa. Com o desconto de 50% no valor das mensalidades ele pode investir em outros cuidados com o filho. “Graças a essa bolsa eu posso comprar um calçado e uma roupa para ele ou até mesmo comprar o lanche. Está fazendo uma grande diferença porque do jeito que as coisas estão, se não fosse isso eu não estaria com o menino estudando”, conta ele que atualmente trabalha como recuperador de crédito em uma financeira.



Criado na zona rural, onde “trabalhava ou estudava”, como relembra, José quer dar um futuro diferente ao pequeno Paulo. “Estou fazendo por Paulo porque não tive condição de estudar numa escola boa. No futuro, quero ver meu filho formado, se Deus quiser, trabalhando, ganhando seu dinheiro e sendo independente”, deseja.



Oportunidades para todo o país

