CPI do Senado ouve vítimas da Covid nesta segunda-feira; siga

A CPI da Covid, no Senado Federal, ouve nesta segunda-feira (18) vítimas da doença causada pelo coronavírus.

O vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) acredita que ouvir os parentes de mortos pela Covid e pessoas que sofreram com a doença é uma forma de dar voz a milhares de famílias brasileiras que foram dilaceradas pela pandemia.

As pessoas a serem ouvidas vão representar as cinco regiões do país.

Também participarão da sessão representantes de ONGs ligadas à área de saúde.