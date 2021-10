Estudantes retornam à escola no primeiro dia de aula obrigatória

Estudantes retornam presencialmente às aulas em São Paulo nesta segunda-feira (18) após determinação do governo do estado. Alunos das redes públicas e particulares retomaram as atividades mantendo protocolos sanitários como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento seguro de 1 metro. No momento, 75% das escolas estaduais vão manter o rodízio de alunos por não terem espaço suficiente. A Seduc (Secretaria de Estado da Educação) informa que a imunização de 97% dos profissionais da educação garante maior segurança para a retomada por completo das aulas

As aulas presenciais, que já retornaram depois das férias em agosto, agora passam a ser obrigatórias para os estudantes da rede estadual, particular e municipais (neste caso, cada cidade define se segue ou não as orientações da Seduc). O retorno total e sem exigência de distanciamento está previsto para o dia 3 de novembro, quando, de fato, todos os estudantes deverão comparecer às escolas

O momento foi escolhido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, após avaliação e acompanhamento do período em que não houve obrigatoriedade da presença de alunos e com autorização do Comitê Científico do Governo de São Paulo

Nas próximas duas semanas as escolas poderão receber 100% dos estudantes, desde que seja respeitado o distanciamento de 1 metro entre os alunos. Caso as unidades não possuam a capacidade para atender este requisito deverão organizar o sistema de revezamento, de acordo com o planejamento de cada unidade escolar

Ainda de acordo com a Seduc-SP, a partir do dia 3 de novembro não haverá mais a necessidade deste protocolo de distanciamento e, com isso, o retorno obrigatório será diário para todos os alunos. Essas medidas valem para as redes estadual, privada e municipais

Os demais municípios têm autonomia de seguir ou não a orientação da Seduc-SP, desde que apresentem justificativas pautadas nos dados epidemiológicos que impeçam o retorno presencial. Já as particulares terão até duas semanas para se organizarem para esse retorno obrigatório

O uso de máscaras continua obrigatório, conforme Decreto, e também a higienização das mãos com álcool em gel

São exceção à obrigatoriedade, estudantes pertencentes ao grupo de risco, com mais de 12 anos que não tenham completado seu ciclo vacinal contra Covid-19. Jovens gestantes e puérperas. Crianças menores de 12 anos pertencentes ao grupo de risco para Covid-19, para as quais não há vacina contra Covid-19 aprovada no país e alunos com condição de saúde de maior fragilidade ao coronavírus, mesmo com o ciclo vacinal completo, comprovada com prescrição médica para permanecer em atividades remotas