Saiba como se preparar para encarar os concursos públicos

Uma prova para um concurso público, assim como o vestibular, exige concentração, dedicação e preparo. O R7 dá algumas dicas para quem quer tirar as provas de letra e conquistar um emprego.

Para Jefferson Rodrigues, Head of Education do Qconcursos, muitos brasileiros não têm a opção de sair do trabalho para se dedicar em tempo integral aos concursos. "Por isso, é preciso ter equilíbrio e saber administraro tempo”, avalia.

Segundo Rodrigues, ainda existe a falsa ideia de que para passar em um concurso é necessário renunciar à vida social e outras atividades para estudar incansavelmente. "Estudar é importante sim, mas tamanha cobrança pode ser prejudicial para o concurseiro", explica.

Veja algumas dicas para chegar ao equilíbrio e ter sucesso nas provas:

1) Entenda em que momento você está: Ter clareza dos pontos fortes e fracos em relação às disciplinas é fundamental para otimizar o tempo. O melhor termômetro é o simulado ou refazer uma prova antiga, assim, o estudante consegue ter a percepção dos pontos fracos, que deve concentrar maiores esforços para se aprofundar e o ponto que precisa revisar.

2) Estude por temas: Língua portuguesa, matemática, atualidades, administração e direito são alguns temas recorrentes em concursos. Organizar uma rotina semanal incluindo cada um deles pode ser uma saída para não sobrecarregar o dia de estudos.

3) Determine metas diárias: Além de reservar alguns dias da semana para determinados temas, o estudante deve criar metas diárias de estudo que possam estimular a começar e concluir uma tarefa, por exemplo: ler notícias do dia durante 30 minutos, assistir uma videoaula, resolver dez questões de uma prova. Para o especialista, estudar durante horas sem descanso não significa absorção de conteúdo.

4) Resolva questões de concursos anteriores: Resolver questões anteriores permite que o candidato se familiarize com o estilo de prova, não caia facilmente em pegadinhas e facilita o raciocínio lógico na hora do exame.

5) Aproveite o tempo ocioso do dia a dia: Este pode ser um momento propício para ler algum texto, uma notícia, assistir uma vídeo aula curta, resolver algumas questões ou dar uma rápida pesquisada em tópicos que não estão claros usando o celular. "Pode parecer pouco, mas neste tempo o estudante conseguirá absorver pelo menos um pouco do que pode ser abordado na prova", explica Jefferson Rodrigues.

6) Converse com outros concurseiros: "Se conhece outras pessoas que vão prestar a mesma prova, é uma boa ideia trocar dicas, conselhos e sugestões sobre os estudos. Pessoas que já prestaram outros concursos também podem ter conhecimentos valiosos para compartilhar."

De acordo com Rodrigues, estudar é muito importante, mas de nada valerá se não houver descanso. "É durante o sono que transformamos o conteúdo que absorvemos em memórias de longo prazo", diz. "Além disso, uma boa noite de sono é a única ferramenta reparadora que vai preparar para enfrentar a jornada do dia seguinte", conclui.

