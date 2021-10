Conheça os tipos de argumentos que podem ser usados na redação

A professora de redação e coordenadora da área de linguagens do Colégio Oficina do Estudante de Campinas (SP), Fabiana Gomes de Camargo, explica os tipos de argumentos existentes, como definir o mais indicado para o texto e qual modelo é mais adequado para ser avaliado pelas bancas corretoras do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e dos demais vestibulares do país. Veja: