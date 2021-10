Nasa lança missão Lucy para estudar asteróides em Júpiter

A Nasa, agência espacial americana, lançou na manhã deste sábado (16) a missão Lucy que tem como objetivo estudar asteróides de Júpiter e colher mais informações sobre a formação do sistema solar. O foguete Atlas V decolou às 9h34 (6h34 no Brasil) do Cabo Canaveral, na Flórida, para uma viagem de 12 anos.

Lucy tem como missão estudar os "asteróides troianos". Os pesquisadores da Nasa acreditam que esses asteróides que estão na órbita de Júpiter, sejam remanescentes do material que sobrou na formação dos planetas do sistema solar há mais de 4 bilhões de anos. Segundo informações da Nasa, "esses corpos primitivos contêm pistas vitais para decifrar a história do sistema solar."

Essa é a primeira missão a estudar esses asteróides e o nome Lucy não foi escolhido por acaso. A missão leva o nome do ancestral humano fossilizado (chamado de “Lucy” por seus descobridores) e o esqueleto forneceu informações sobre a evolução da humanidade. Da mesma forma, a missão Lucy pretende revolucionar o conhecimento sobre as origens planetárias e a formação do sistema solar.