Empresa norte-americana cria robô equipado com sniper

A empresa Ghost Robotics apresentou um robô quadrúpede equipado com um rifle sniper de 6.5 mm que tem o alcance de disparo estimado em 1,2 km. Controlado remotamente, a companhia tentará negociar a tecnologia com o governo dos Estados Unidos para a patrulha de perímetro de bases militares.

De acordo com o site New Scientist, a Força Área norte-americana está testando uma versão desarmada do robô com aparência de cachorro na Base Área de Tyndall, na Flórida.

O robô conta com câmeras com visão noturna e é capaz de andar em terrenos que equipamentos com rodas teriam dificuldade. Outra funcionalidade do dispositivo da Ghost Robotics é a capacidade de seguir rotas pré-determinadas e ainda assim conseguir desviar de objetos pelo caminho.

Segundo a empresa, o robô consegue alertar seu operador quando se depara com um ser humano ou algo inesperável que possa representar uma ameaça para o perímetro.

Apesar do robô operar parcialmente de maneira autônoma, o CEO da empresa, Jiren Parikh, afirma que não há intenções de desenvolver uma versão com uma arma sem supervisão humana.

“[A arma] é controlada por um operador remoto. Tem um ser humano controlando a arma, não há autonomia ou inteligência artificial.”

Para Parikh, robôs quadrúpedes despertam emoções distintas nos seres humanos. Enquanto alguns enxergam animais, como cachorros, outros têm lembranças negativas de filmes distópicos de ficção científica.