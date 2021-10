Fórmula 1 anuncia temporada 2022 com recorde de 23 corridas

A temporada do ano que vem de Fórmula1 terá 23 corridas, uma a mais que o total de provas deste ano. O Grande Prêmio (GP) do Bahrein abre o campeonato mundial no dia 20 de março e o GP do Abu Dhabi será a última em 20 de novembro. A principal novidade é a estreia da etapa de Miami em 8 de maio.

“Estamos entusiasmados em anunciar o calendário de 2022 enquanto nos preparamos para entrar em uma nova era para o esporte com novos regulamentos e carros para o próximo ano que são projetados para criar corridas mais disputadas”, afirmou o Stefano Domenicali, presidente e diretor-executivo da F1.

The 2022 #F1 calendar is here! ????



A record-breaking 23 races ????

A brand new grand prix in Miami ????

Australia, Canada, Singapore and Japan all return ???? pic.twitter.com/khq5lAF1IR — Formula 1 (@F1) October 15, 2021

A China permancerá fora do calendário de 2022, por conta da pandemia de covid-19. O GP do país asiático vem sendo substituído desde 2019 pelo circuito de Ímola. Ano que vem a prova Emília Romagna ocorrerá em 23 de abril. Três corridas retornaram ao calendário de 2022 - GPs da Austrália, Singapura e Japão - após cancelamento este ano, também em razão da covid-19.

“Nos últimos dois anos, a F1 demonstrou notável resiliência. Isso é claramente demonstrado pelo crescimento contínuo do esporte, apesar dos desafios importantes da pandemia”, analisou Jean Todt, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA, sigla em inglês).