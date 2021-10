Dia do Professor: Docentes relatam experiências durante a pandemia

Celebrado nesta sexta-feira (15), o Dia do Professor, docentes da rede estadual de ensino no estado de São Paulo compartilham as experiências enfrentadas durante a crise sanitária, através de criatividades para as atividades com os alunos no ensino remoto.

A professora Edmea Oliveira, da Escola Estadual Dom Agnelo Cardeal Rossi, localizada na zona sul da capital paulista, relata que o período da pandemia se encontrou com outro desafio enfrentado na vida. Diagnosticada com câncer de mama, em 2018, a educadora no ano seguinte, 2019 a passou por uma cirurgia.

Em 2020 no final de seu tratamento ela continuou lecionando remotamente e montou em sua casa uma pequena sala de aula. Agora em 2021 após o longo período sem contato com os alunos, ela retornou à escola.

A alfabetização passou a ser uma das maiores dificuldades educacionais da pandemia. Para não deixar nenhum aluno para traz, a professora Cláudia Ferreira da Escola Estadual Brasílio Machado, na capital, realizou a impressão de diversas atividades e as entregou para os pais. A educadora também criou uma sala de aula em sua garagem e gravou alguns vídeos para explicar a matéria.

O resultado de todo o empenho foi mais de 90% da classe totalmente alfabetizada, mesmo no ensino remoto. Outra surpresa, foi o pai de um aluno estrangeiro, que não falava português, também foi aprendendo a língua portuguesa com os vídeos que a professora encaminhava.

Chuvisco, Zicão e Alfredo

Três personagens vividos pelo professor Dimas Luiz da Silva se tornaram parte da comunidade escolar da Escola Estadual Professora Miquelina Cartolano, na pequena cidade de Lorena (SP).

Chuvisco e Zicão são irmãos que passaram a fazer parte das aulas mediadas por tecnologia e até mesmo de palestras de conscientização, como prevenção ao câncer de próstata. Já Alfredo é o pai dos dois, muito participativo nas reuniões, ele ajuda os demais responsáveis a entender o dia a dia da unidade e as matérias que não existiam em sua época, como PV (Projeto de Vida) e Eletivas.

A Seduc-SP (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo) possui mais de 200 mil professores, sendo que mais de 160 atuam diretamente nas salas de aulas. A grande maioria (71%) são mulheres, contra os 29% de homens. A média de idade varia apenas em 1 ano, sendo 45 para as mulheres e 44 para os homens. Já os profissionais de ambos os sexos há mais tempo na rede atuam desde 1977 (44 anos) e os dois possuem 73 anos de idade.