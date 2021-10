Prova de vida do INSS será realizada no mês do aniversário em 2022

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) divulgou novo calendário para a prova de vida em 2022. Uma portaria publicada nesta sexta-feira (15) regulariza como nova data para a realização do procedimento o mês de aniversário dos beneficiários a partir do ano que vem. Atualmente, a obrigatoriedade da prova de vida está suspensa.

Os beneficiários que não realizaram a prova de vida desde novembro de 2020 até dezembro de 2021 deverão realizar o procedimento no início de 2022 por um dos canais disponíveis: na própria agência bancária onde o segurado recebe o benefício ou por meio de biometria facial ou digital.

Em caso de dúvidas, aposentados e pensionistas podem utilizar nossos canais de atendimento: MeuINSS, site ou aplicativo, ou pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 22 horas.

O procedimento havia sido suspenso durante a pandemia de coronavírus. Depois foi retomado pelo instituto em junho, mas o Congresso Nacional aprovou lei mantendo a suspensão do procedimento até o fim deste ano. O presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar a medida, porém o veto foi derrubado e o governo federal sancionou lei barrando a prova de vida até dezembro de 2021.