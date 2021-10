SP anuncia investimento de R$ 1,5 bi em abono para educadores

Neste Dia do Professor, 15 de outubro, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou o investimento de R$ 1,55 bilhão para o pagamento de abono salarial a todos os trabalhadores do quadro do magistério.

Ao todo, 190 mil profissionais, receberão um valor proporcional a carga horária de trabalho.

O texto será enviado para a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e se aprovado o abono será pago entre novembro e dezembro, com validade imediata.

A proposta prevê que o profissional chegue a receber até 3,5 o salário. Como exemplo, o professor que trabalha 12 horas receberá R$ 3 mil a mais.

Durante a cerimônia, 11 profissionais de educação foram homenageados com a Medalha MMDC Caetano de Campos pela atuação no magistério.