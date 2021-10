Educação na palma da mão: professores ganham as redes

Professores usam celular para ensinar. Veja na reportagem do #FalaBrasil pic.twitter.com/PZyj1cTzs9 — Fala Brasil (@fala_brasil) October 15, 2021

Professores tiveram de se adaptar durante a pandemia de Covid-19 e a tecnologia passou a ser a aliada durante as aulas remotas. Neste Dia do Professor, 15 de outubro, o Fala Brasil traz histórias de profissionais que ganharam as redes sociais e contam com milhares de seguidores, os chamados "professores pop".

Além do preparo das aulas e da rotina em na escola, esses professores precisam trabalhar com a gravação e edição de vídeo e com o que a tecnologia pemitir usar.

"A gente está se reinventando e tentando trazer cada vez mais coisas interessantes e da vida dos alunos porque é isso que faz com que eles prestem atenção: quando ele se vê no conteúdo, quando se identifica, isso faz toda a diferença", destaca a influencer Débora Aladim, de 23 anos, muito conhecida por suas vídeo-aulas de História nas redes sociais.

É fato que nada substitui a escola, mas todo o conteúdo está disponível na palma da mão e os professores pop mostram que com o celular também é possível aprender.