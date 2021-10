Pesquisa: 9 em cada 10 professores sente orgulho da profissão

Neste Dia do Professor, 15 de outubro, o Instituto Península divulga uma pesquisa que aponta que 77% dos profissionais não sentem valorizados pela sociedade, no entanto, a maioria tem orgulho da profissão.

O estudo Valorização da carreira docente: um olhar dos professores ouviu mais de 1,1 mil educadores de todas as regiões do país entre 17 de setembro e 05 de outubro com o objetivo de saber como está o nível de satisfação dos professores e como eles se sentem em relação à profissão.

Os dados revelam que quase todos os respondentes (97%) reconhecem que exercem um papel importante para a transformação social do país e na vida dos alunos, e 9 em cada 10 afirmam que sentem orgulho em falar que são professores. Além disso, a maioria se sente motivada (68%), realizada profissionalmente (69%) e respeitada pelos colegas de profissão (80%).

No entanto, 77% dos professores ouvidos na pesquisa acreditam que a profissão não é valorizada no Brasil e 74% afirmam que não são respeitados pela sociedade em geral. Apesar das dificuldades, a maioria não se arrepende de ter escolhido a profissão docente (66%) e a recomenda como carreira para seus alunos (66%).

Na visão dos professores, para se sentirem mais valorizados, é necessário a melhoria da carreira (99%) e das condições de trabalho (99%). Ainda que 82% entendam que não ganham de acordo com a complexidade da profissão, a remuneração não é vista como um aspecto principal para que se sintam valorizados.