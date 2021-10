Fênomeno na internet , Professora Gringa diverte e ensina inglês  

Com humor, Rebecca Jackson, 32 anos, mais conhecida como Professora Gringa bomba nas redes sociais com o bordão 'bonitona-bonitono'. Neste dia dos professores, 15 de outubro, o R7 conta a história desta norte-americana que diverter, mas ensina inglês para milhares de pessoas nas redes sociais.

Com mais de 9 milhões de visualizações em seus vídeos do YouTube e mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, a jovem ensina, com um estilo bem despojado, inglês para brasileiros. Professora há 10 anos, Rebecca é mestre em pedagogia para estrangeiros pela Grand Canyon University nos Estados Unidos.

Nascida em Walton, pequena cidade no estado de Nova York, trabalhou como professora de inglês para nativos no ensino médio. Durante a realização de um estágio, também ensinou brasileiros que viviam nos Estados Unidos a falar inglês.

"Tive uma vida como qualquer outra pessoa sonha em ter: estudei, me formei, arrumei um trabalho e me casei", conta. "Mas as coisas começaram a dar errado quando me divorciei, e foi neste momento que me dei conta de que havia perdido tudo, até a minha própria casa", completa.

Rebecca se viu sozinha e vivendo dentro do próprio carro por não ter onde morar. "Foi uma fase muito difícil", lembra. "Mas percebi que havia uma chance de recomeçar. Lembrei do período de estágio que fiz, e o impacto que causei positivamente na vida daqueles brasileiros que aprenderam o inglês comigo".

Mesmo vivendo em condições difíceis, a professora voltar a dar aulas de inglês para estrangeiros que viviam nos Estados Unidos. "Foi nesta mesma época que recebi o convite de um brasileiro para ir ao Rio de Janeiro ensinar o inglês", lembra. Em 2018, Rebecca já estava em solo brasileiro e teve de aprender o português, mas escolheu superar as dificuldades da nova língua com bom humor. Foi quando teve a idéia de publicar um vídeo na internet para que os brasileiros pudessem ajudá-la a entender as expressões e gírias usadas frequentemente pelos cariocas. Sucesso imeadiato.

Carismática, a professora se destacou e cativou o público nas redes sociais. Do anonimato, passou a se tornar um fenômeno no país. "A comunidade brasileira me salvou", diz emocionada. "Eu não tinha emprego, estava depressiva e minha vida estava uma bagunça".

Desse momento em diante, Rebecca Jackson se tornou oficialmente a Professora Gringa, e utiliza as habilidades do idioma nativo e formação acadêmica para ajudar os brasileiros a transformarem a vida através de uma segunda língua.

Para a Professora Gringa, a educação é um direito de todos. "É por meio da educação que temos a nossa vida transformada. A minha vida mudadou e quero oferecer esta mesma oportunidade para muitas outras pessoas", finaliza.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Karla Dunder