Google Wifi é lançado no Brasil com a promessa de melhorar a conexão

O Google anunciou nesta quinta-feira (14) a chegada ao Brasil do Google Wifi, um roteador que promete uma conexão rápida, confiável e com grande capacidade de cobertura. Este é o quarto produto lançado pela empresa no país desde 2014.

A tecnologia mesh (que significa malha ou rede, em inglês) do aparelho amplia o alcance e mantém a potência do sinal, o que ajuda a eliminar as chamadas "zonas mortas", onde o sinal fica muito fraco ou não chega.

Segundo o Google, um único roteador da empresa é capaz de cobrir um local com até 110 m². Com um kit de três unidades, é possível obter a cobertura para um espaço de até 330 m².

"Com o Google Wifi, os brasileiros terão uma conexão rápida e sem oscilações, graças ao sinal poderoso que ele emite por toda a casa. Isso vai permitir que vários dispositivos conectados funcionem ao mesmo tempo, o que é o caso na maioria das residências hoje, já que as pessoas trabalham, estudam e se divertem em casa", diz Vinicius Dib, Head de Devices do Google para a América Latina.

Outra característica do Google Wifi é o Network Assist, que seleciona automaticamente o canal que esteja mais nítido (2,4 GHz ou 5GHz), ajudando a maximizar a conexão com o dispositivo.

Google Home

O Google Wifi tem uma instalação simples, basta conectar o cabo de rede e o cabo de energia, e toda a configuração é feita pelo Google Home, aplicativo disponível para iOS e Android que comanda os dispositivos da marca, como o Chromecast, o Google Nest Mini, o Google NEST Audio, ou ainda lâmpadas e tomadas inteligentes.

O aplicativo ainda oferece funcionalidades, como criar senhas alternativas para convidados, testar a velocidade de conexão, visualizar dispositivos conectados à rede e selecionar aqueles que terão prioridade para uma conexão ainda mais rápida.

Para as famílias, há ainda a possibilidade de colocar os dispositivos usados pelas crianças em ‘pausa' em determinados momentos do dia. O app também permite bloquear automaticamente o acesso a sites impróprios em dispositivos selecionados.

Design e preço

O Google Wifi possui um design moderno, com visual e tamanho discretos o suficiente para se integrar a qualquer canto da casa. Segundo a empresa, a estrutura é formada por 49% de plástico reciclado e as operações são neutras em emissão de carbono.

O anel luminoso localizado exatamente no meio do equipamento é o indicativo de que tudo está funcionando normalmente. O usuário ainda pode controlar pelo celular a intensidade ou até mesmo desligar a iluminação caso considere necessário.

O aparelho pode ser adquirido individualmente pelo preço unitário de R$ 999 ou em kits com três unidades, por R$ 1.999.