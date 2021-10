Lava do vulcão Cumbre Vieja corta a terra em rios incandescentes

Ao que tudo indica um cenário que está longe de desaparecer na ilha espanhola de La Palma, localizada no arquipélago das Canárias. Os especialistas, que vigiam a erupção iniciada em 19 de setembro, alertam que o fenômeno não deve acabar em curto ou médio prazo. A poucos dias de cumprir quatro semanas da atividade do vulcão no próximo domingo, a lava continuava descendo sem parar. O fenômeno não deixou vítimas, mas cobriu 640 hectares da ilha e destruiu mais de 1.400 edificações, 764 delas casas. Aproximadamente 6.000 pessoas tiveram de ser deslocadas na ilha de 85.000 habitantes, das quais várias perderam tudo para o magma. O aeroporto de La Palma, que precisou fechar duas vezes devido à nuvem de cinzas, se manteve funcionando. Previsões meteorológicas estimam que as pistas continuarão operando com normalidade ao menos nos próximos três dias.