Inep divulga questionários de avaliação da educação básica

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disponibiliza para os secretários municipais e diretores das escolas os questionários do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) 2021, a serem preenchidos até o dia 23 de dezembro de 2021 via sistema Saeb.

Os questionários dos diretores abordam aspectos relacionados ao perfil e à experiência dos gestores escolares, além de contemplar as atividades desenvolvidas, recursos disponíveis e a infraestrutura das escolas. Já aos secretários, as perguntas se referem ao funcionamento das redes de ensino.

Cerca de 70 mil escolas distribuídas entre os 5.570 municípios brasileiros participam do Saeb neste ano. As escolas públicas (com mais de 10 alunos) de 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3ª e 4ª série do ensino médio serão avaliadas em língua portuguesa e matemática. Também há uma amostra de escolas particulares e outra de escolas públicas e particulares (2º ano do fundamental) nestas disciplinas.

O Saeb 2021 ainda avaliará, em caráter de amostra o 9º ano (ciências humanas e ciências da natureza) de públicas e particulares. Nesta edição, a avaliação da educação infantil, que ocorreu de modo piloto em 2019, será amostral, por meio de questionários eletrônicos aplicados aos secretários municipais de Educação, diretores e professores dessa etapa.

Na próxima segunda-feira (18), o Inep irá realizar o agendamento para aplicação dos testes e questionários em papel para os professores e alunos das escolas que oferecem o 5º e o 9º ano do ensino fundamental e a 3ª ou a 4ª série do ensino médio. O contato será feito pela Fundação Cesgranrio, empresa aplicadora da avaliação.

O instituto estima aplicar os testes e questionários para mais de 6 milhões de alunos. As provas do Saeb 2021 serão realizadas no período entre 8 de novembro e 10 de dezembro deste ano.