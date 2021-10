Novo ensino médio: saiba o que vai mudar a partir do ano que vem

O que são itinerários formativos? Como desenvolver um projeto de vida? As respostas para estas perguntas estão nas mudanças trazidas pelo novo ensino médio, que deve ser implantado nas escolas a partir de 2022. O novo currículo e o novo formato têm como objetivo aproximar os estudantes da realidade do mercado de trabalho e da tecnologia

O primeiro ponto é entender o que são os chamados itinerários formativos, que começam a ser apresentados pelas escolas no ano que vem, mas só serão obrigatórios a partir de 2023. Segundo o MEC (Ministério da Educação), "os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio. Os itinerários formativos podem se aprofundar nos conhecimentos de uma área do conhecimento (Matemáticas e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) e da formação técnica e profissional (FTP) ou mesmo nos conhecimentos de duas ou mais áreas e da FTP. As redes de ensino terão autonomia para definir quais os itinerários formativos irão ofertar, considerando um processo que envolva a participação de toda a comunidade escolar"