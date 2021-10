Entenda a importância das vitaminas para o metabolismo

Desde criança ouvimos falar sobre a importância da ingestão adequada de vitaminas e minerais para o bom funcionamento do corpo. Afinal, são os responsáveis por ajudar nosso organismo a absorver os nutrientes e a proporcionar uma vida saudável.

Mas, para que o processo aconteça, é necessário ingerir quantidades adequadas. Afinal, o corpo produz pele, músculos e ossos diariamente, além de um rico sangue vermelho que transporta nutrientes e oxigênio para postos remotos. Também envia sinais que ativam o sistema nervoso, percorrendo milhares de quilômetros de vias cerebrais e corporais; e formula mensageiros químicos que vão de um órgão a outro, emitindo as instruções que ajudam a sustentar o ciclo vital.

Sendo assim, o nosso metabolismo precisa de algumas matérias-primas. Isso inclui pelo menos 30 vitaminas, minerais e componentes dietéticos, o que o organismo não consegue fabricar sozinho em quantidades suficientes. É onde entram em ação as vitaminas e os minerais considerados nutrientes essenciais. Eles agem em conjunto, desempenham centenas de funções no corpo e ajudam no fortalecimento de ossos, cicatrização de feridas e fortalecimento do sistema imunológico como um todo. Sua outra função é converter alimentos em energia e reparar os danos celulares.

Consequências da falta de vitaminas

A falta ou consumo em quantidades muito menores do que as necessárias abrem oportunidade para uma série de complicações na saúde. Veja a seguir algumas doenças que podem resultar de deficiências de vitaminas:

• Anemia: a falta de ferro na alimentação aumenta a mortalidade em mulheres e crianças e diminui a capacidade de aprendizagem e produtividade da pessoa

• Beribéri: causada pela falta de Tiamina (Vitamina B1). Quando há carência dessa vitamina, pode ocorrer comprometimento da função neural e cardiovascular.

• Cegueira: a falta de Vitamina A tem como principal característica a cegueira noturna, mas também pode causar problemas de pele e infecções mais frequentes.

• Osteoporose: perda progressiva de massa óssea, tornando os ossos enfraquecidos e predispostos a fraturas.

• Raquitismo: a deficiência de vitamina D pode causar uma condição caracterizada por ossos fracos e moles, que podem evoluir para deformidades esqueléticas, como pernas arqueadas.

Assim como a falta de micronutrientes essenciais pode causar danos substanciais ao corpo, obter quantidades suficientes pode proporcionar uma série de benefícios. São eles:

• Aumenta da imunidade: a Vitamina C reforça o sistema imunológico e colabora nas ações fisiológicas e antioxidantes do corpo.

• Fortalece os ossos: uma combinação de cálcio, vitamina D, vitamina K, magnésio e fósforo protege os ossos contra fraturas.

• Previne doenças congênitas: os suplementos de ácido fólico no início da gravidez ajudam a prevenir malformações do cérebro e da coluna vertebral.

• Proporciona dentes saudáveis: o mineral fluoreto não só ajuda a formação óssea, mas também evita cáries.

Esses são alguns alertas de como uma dieta saudável, com a quantidade equilibrada de vitaminas pode trazer benefícios para o corpo. Há casos em que a necessidade de suplementação pode ocorrer, mas, antes de tomar essa iniciativa, consulte um médico.

Neo Química. Sua saúde é nossa vocação.

Referências consultadas:

How to Choose High Quality Vitamins and Supplements. Health line. Internet. Acesso em: setembro, 2021.

Alimentação saudável. Ministério da Saúde. Internet. Acesso em: setembro, 2021.

Beribéri. Ministério da Saúde. Internet. Acesso em: setembro, 2021.

Ferro. Ministério da Saúde. Internet. Acesso em: setembro, 2021.

Deficiência de vitamina A2. Ministério da Saúde. Internet. Acesso em: setembro/2021.

Osteoporose. Ministério da Saúde. Internet. Acesso em: setembro, 2021.