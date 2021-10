Chá de revelação de sexo com tigre em Dubai recebe críticas

Uma festa de revelação de sexo feita por um casal em Dubai, nos Emirados Árabes, causou um grande debate na internet por usar um tigre selvagem no momento de dizer se a criança seria um menino ou menina.

Um vídeo compartilhado por um perfil de promoção turística de Dubai mostra uma pipa com balões de gás carregando um balão preto que voa mais baixo. O tigre se aproxima, salta e ataca a bexiga que explode, espalhando um pó rosa para indicar que o sexo feminino do bebê.

As imagens foram gravadas na última semana na praia de Jumeirah próxima ao hotel Burj Al Arab, um dos prédios mais famosos da cidade, construído em uma ilha artificial no golfo Pérsico.

Internautas fizeram comentários condenando o uso do animal em uma festa particular. "Parem com essas bobagens", disse um. "Qual é o problema das pessoas?", questionou outro.

Um terceiro usuário questionou a legalidade do evento. O responsável por um outro perfil de promoção turística disse que "sim, o tigre é cuidado por treinadores em um zoológico privado e é de propriedade da irmã do xeique Mohamed (bin Rashid Al Maktoum)".