Tripulantes da Blue Origin brincam com microgravidade durante voo

A Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos, realizou nesta quarta-feira (13) seu segundo voo orbital levando civis ao espaço. A tripulação, que contava com o ator canadense William Shatner — eternizado pelo papel do Capitão Kirk em ‘Star Trek’ —, se divertiu com os minutos de microgravidade durante a missão.

Apesar de todo o voo ter durado apenas 10 minutos desde o lançamento até a aterrisagem, a experiência foi aproveitada ao máximo pelos quatro civis. Em um post na redes sociais, a Blue Origin mostrou um pouco das reações da tripulação dentro da cápsula New Shepard.

Shatner parecia ser um dos mais incrédulos com a vista da Terra. Ao lado do ator estavam Audrey Powers, Chris Boshuizen e Glen de Vries, que aproveitaram o voo para ficar de cabeça para baixo e brincar com pequenos objetos que puderam levar para a cápsula.

Entre risadas, os tripulantes falavam repetidas vezes como era indescritível a sensação de ver a Terra a partir da órbita do planeta.

A missão também consagrou Shatner como a pessoa mais velha a visitar o espaço. Aos 90 anos, o ator pode finalmente visitar o espaço sideral que o fez tão famoso na década de 1960.

Em julho, Bezos foi ao espaço no primeiro voo da Blue Origin. Na oportunidade, a tripulação brincou com bolinhas de tênis de mesa e deu várias cambalhotas para aproveitar a microgravidade proporcionada pela experiência.