Veja as imagens do segundo lançamento da Blue Origin

A Blue Origin realizou nesta quarta-feira (13), por volta das 12h (horário de Brasília) o lançamento da sua segunda missão espacial apenas com civis a bordo da espaçonave New Shepard

Há três meses, o bilionário e dono da empresa, Jeff Bezos, fez o voo inaugural ao lado de outras três pessoas que viveram a sensação de flutuar como um astronauta. Nesta terça ele esteve presente no momento do lançamento da espaçonave

O ator canadense William Shatner, de 90 anos, o capitão Kirk em Star Trek, fez parte do grupo que foi ao espaço desta vez e se tornou o homem mais velho a ir até o limite da atmosfera

Junto com o Shatner estavam Audrey Powers, vice-presidente de Missão e Operações de Voo da Blue Origin, Chris Boshuizen, o cofundador da empresa Planet Labs — a primeira a comercializar o uso de nanossatélites, e Glen de Vries, cofundador de uma empresa de tecnologia que desenvolve softwares para mais de 25 mil clínicas e hospitais desde 1999

Pouco antes do terceiro minuto, antes de chegar à Linha de Kármán, a fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço, a cápsula em que os viajantes estavam se separou do propulsor

Após desacoplar da nave New Shepard, o propulsor levou cerca de 4 minutos para pousar em segurança no deserto do Texas, nos EUA