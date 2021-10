Coreia do Norte mostra ogivas e mísseis intercontinentais

A Coreia do Norte apresentou, na última terça-feira (12), seu arsenal militar para a imprensa oficial do país e os soldados das Forças Armadas. Com a presença do ditador norte-coreano, Kim Jong-un, a exibição mostrou mísseis balísticos intercontinentais, bombas de curto alcance e ogivas nucleares

A Agência Nacional de Notícias da Coreia do Norte documentou o evento, que começou na segunda-feira (11) e contou com uma grande quantidade de soldados coreanos

O governo norte-coreano afirma que o arsenal bélico é necessário para evitar uma possível invasão dos Estados Unidos

O ditador Kim Jong-un cumprimentou alguns militares que receberam condecorações durante a exibição

No evento, as ogivas nucleares do país foram um dos destaques

O ditador discursou para os presentes e para as câmeras da televisão oficial. A apresentação de armas, evento durante o qual Kim culpou Washington pelas tensões na península coreana e acusou seu vizinho do Sul de hipocrisia, foi parte das comemorações da fundação do Partido dos Trabalhadores, que governa o país

Também houve uma apresentação da aviação norte-coreana