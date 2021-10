Ações para o clima na COP26 podem salvar milhões de vidas, diz OMS

Veja também

Novo vídeo mostra ataque a tiros com quatro mortos no Paraguai

Entre as vítimas do incidente estão a filha de Ronald Acevedo, governador do estado paraguaio de Amambay, e duas brasileiras

Peru: terremoto de magnitude 5,7 é sentido por moradores do Acre

Epicentro do abalo sísmico foi em uma região de mata, próximo à divisa peruana com a região norte do Brasil