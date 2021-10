Pesquisadores dos EUA constroem robô com pernas e que pode voar

Estudantes e pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) desenvolveram um protótipo de robô bípede que combina o andar de um robô tradicional com as funcionalidades de voo de um drone. Batizado de Leonardo, ou simplesmente Leo, a invenção tenta unir o melhor entre os dois mundos da tecnologia.

De acordo com os desenvolvedores de Caltech, Leo, com pouco mais de 76 cm de altura, pode realizar ações nada usuais para um robô, como andar de skate, subir escadas e até se equilibrar no slackline.

Estas atividades podem até parecer sem funcionalidade para um robô, mas são um grande avanço de engenharia. A complexidade de equilíbrio que Leo possui, tanto para andar como voar, é algo que outros projetos de robótica passarão a se inspirar daqui para frente.

O professor de Aeroespaço e Controle e Sistemas Dinâmicos da Caltech, Soon-Jo Chung, explicou que o projeto se inspirou nos pássaros, capazes de voar e andar assim como Leo.

“Nós nos inspiramos na natureza. Pense em como os pássaros são capazes de bater asas e pular para andar nas linhas telefônicas. Um comportamento complexo, porém, intrigante, ocorre quando os pássaros se movem entre andar e voar. Queríamos entender e aprender com isso.”

Assim como os humanos, o robô promete pular e correr, mas possui a vantagem de voar quando preciso, em especial em terrenos acidentados. Apesar de trazer grandes inovações, Leo ainda possui suas limitações, como o alto consumo de energia durante os voos e baixíssima capacidade de carga.

Para a equipe de Caltech que desenvolveu o robô, a tecnologia de Leo pode ser usada no futuro em equipamentos de missões espaciais, como na exploração de marte.