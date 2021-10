Entenda quais são os principais cuidados na saúde infantil

Criança feliz é criança saudável, com disposição para brincar, estudar e se divertir com os amigos e a família. Para que isso aconteça de forma natural, é importante prestar atenção à saúde dos pequenos desde o berço. Mas sem exageros na preocupação, pois isso é prejudicial e pode acarretar o desenvolvimento de doenças e condições psicossomáticas.

Experiências vividas na infância têm impacto direto nas transformações do corpo ao longo da vida. Esse é o melhor e maior motivo para que os adultos, sejam pais, responsáveis ou tutores de uma criança, observem os protocolos necessários para garantir o bem-estar em todas as etapas de crescimento. O primeiro ponto é ensinar, desde cedo, como faz bem cuidar da própria saúde e lembrar que é pelo exemplo que esse aprendizado acontece.

Saúde e bem-estar infantil

Alguém que cresce em uma família com poucos hábitos saudáveis potencialmente acabará reproduzindo os mesmos na vida adulta. O contrário também é verdadeiro.

Para motivar uma criança a adquirir e manter boas práticas de autocuidado e saúde, vale incentivar ações como:

• Fazer a higiene bucal no mínimo três vezes ao dia e sempre após as refeições;

• Ensinar a tomar banho e como higienizar todas as partes do corpo;

• Praticar com a criança a autonomia nos cuidados com a própria saúde;

• Consumir alimentos saudáveis, com pouca gordura saturada, frituras, carnes processadas e embutidos, fast-food, entre outros;

• Apresentar diversos tipos de legumes, frutas e hortaliças nas refeições;

• Praticar atividades ao ar livre;

• Ensinar a jogar bola, andar de bicicleta, patins ou skate, além de brincadeiras em grupos;

• Manter as consultas médicas de rotina em dia.

Com o tempo e o costume, essas atividades entram no automático e a criança será capaz de apontar quando algo não vai bem. Também nas questões de saúde mental, é necessário dar atenção especial na infância. O excesso de compromissos, de exigências com notas e desenvolvimento intelectual devem ser evitados. A chave para o bem-estar, em todas as idades, é manter o equilíbrio. Dessa forma, a criança bem cuidada de hoje será o adulto mentalmente e fisicamente saudável de amanhã.

Neo Química. Sua saúde é nossa vocação

Referências consultadas:

Conheça os cuidados necessários para as crianças aproveitarem o verão com saúde. Fala Brasil. Record TV. Internet. Acesso em Setembro 2021.

Veja orientações sobre os cuidados com a higiene pessoal das crianças. Cidades. Portal R7. Internet. Acesso em Setembro 2021.

Saúde da Criança: o que é, cuidados, políticas, vacinação, aleitamento. Governo Federal. Internet. Acesso em Setembro 2021.

Apurando o Olhar para a Vigilância do Desenvolvimento Infantil. Ministério da Saúde. Internet. Acesso em Setembro 2021.