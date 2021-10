Com conta de luz mais cara, saiba como economizar energia

O mês de maio marcou o aumento no valor da conta de luz. Isso porque entrou em vigor a bandeira tarifária de cor amarela. Dessa forma, as tarifas de energia terão um custo adicional de R$ 1 a cada 100 quilowatts-hora consumido. Pensando nisso, o especialista Sérgio Levin, engenheiro eletricista do Ibape/SP, orienta o melhor uso de eletrodomésticos como geladeira, chuveiro, máquina de lavar, televisão e ar-condicionado, buscando reduzir o gasto na conta de luz em até 70%

Geladeira e freezer

Evite a proximidade da geladeira com o fogão ou com áreas expostas ao sol. Além disso, tente não deixar a porta do eletrodoméstico aberta por tempo prolongado. Também é necessário fazer o descongelamento do freezer periodicamente, conforme as instruções do fabricante. Não utilize as serpentinas (as grades) que se encontram na parte de trás do aparelho para secar panos, roupas etc. Verifique se a borracha de vedação da porta do aparelho está em bom estado. E, por fim, quando se ausentar de casa por muito tempo (viagens, por exemplo), esvazie o freezer e a geladeira e deixe os dois desligados ou regulados na temperatura mínima

Máquina de lavar

Ao usar máquina de lavar roupa, ligue-a somente com toda a sua capacidade preenchida. Utilize a dosagem recomendada de sabão em pó para não precisar repetir o enxague

Iluminação

Aproveite a luz do sol para realizar as tarefas de casa, evitando acender a luz de maneira desnecessária. Escolha cores claras no teto e nas paredes ao pintar a residência, pois elas refletem melhor a luz e reduzem a necessidade de usar iluminação artificial. Apague as lâmpadas dos cômodos desocupados. Verifique a compatibilidade da voltagem (volts) da lâmpada com a rede doméstica. Tente substituir as antigas lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED, que duram mais e gastam menos energia

Televisão

Quando ninguém estiver assistindo à tevê, desligue o aparelho e evite dormir com ele ligado

Chuveiro

Só ligue o chuveiro quando estiver pronto para o banho. Seja breve e lembre: chuveiro não foi feito para aquecer ambiente nem para fazer sauna. Quando possível, use na posição de menor potência nas épocas quentes. A posição de maior potência consome normalmente 30% mais energia

Ferro de passar

Acumule uma boa quantidade de roupas e passe-as de uma vez só, e desligue o ferro sempre que precisar interromper o serviço