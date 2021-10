Fãs de Star Wars constroem réplica de nave de combate X-wing

Um grupo de fãs de Star Wars na província da Lacútia, no norte da Rússia, recriou a nave de combate X-wing, que apareceu pela primeira vez no filme Star Wars: Uma Nova Esperança , de 1977. O grupo levou 3 meses para construir a nave a um custo de cerca de US$ 5.500 (aproximadamente R$ 30,4 mil). Eles também construíram um modelo da nave Razor Crest da série O Mandaloriano , também do universo de Star Wars. "Nosso próximo projeto? Obviamente, nosso sonho é construir a Millennium Falcon”, contou um dos membros do grupo.