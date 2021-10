Eventos nacionais dão novo significado ao Dia das Crianças

Instituído no Brasil em 1924, o Dia das Crianças (12/10) foi criado para comemorar e difundir os direitos que devem ser assegurados às crianças e aos adolescentes. Com o passar dos anos, a data também ganhou uma conotação mais comercial, de incentivo à entrega de presentes aos filhos.

Mas para muitas crianças que teriam pouco a celebrar, três iniciativas humanitárias ajudarão a trazer um novo e renovador significado para este Dia das Crianças.

É o caso do programa social Universal Socioeducativo (USE), que, por intermédio do projeto “Movimento Sócio Abrigo”, realizará o evento “Ser Feliz” em cerca de 260 abrigos para menores, em todo o Brasil, doando brinquedos, doces, lanches e oferecendo apresentações artísticas. A estimativa dos organizadores é alcançar 7 mil menores, também de famílias carentes.

“Estas crianças [abrigadas] vivem à margem da sociedade e são vítimas. O objetivo do ‘Ser Feliz’ é mostrar a elas que é possível mudar o quadro em que elas se encontram e que não estão sozinhas”, explica Ulisses Gomes, responsável pelo programa social no Brasil.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Brasil tem mais de 30 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento. São menores de idade que receberam medidas protetivas de acolhimento institucional contra situações de risco, tais como negligência, abandono ou maus-tratos.

A estudante Maria Fernanda Ferreira, de 18 anos, é uma das beneficiadas pelo “Movimento Sócio Abrigo”. “Saí recentemente de um abrigo para menores. Quando o USE me encontrou, eu não tinha nenhum tipo de expectativa de vida. Eu me prostituía, usava drogas e não tinha amor a minha vida, a ponto de tentar me suicidar”, relata.

“Por meio do programa social, consegui perceber que existia alguém que olhava para mim com amor, e não com o desprezo que o mundo sempre me olhou. Hoje, tenho meu trabalho, moro em uma boa casa e sou feliz. Sou grata a todos que não desistiram de mim.”

Além da doação de 6,2 mil brinquedos, os 5 mil voluntários do projeto envolvidos na ação proporcionarão, em algumas localidades, aferição de pressão e orientações a respeito da saúde.

Um dia para 250 mil crianças

Outras duas iniciativas estão ajudando menores carentes e em situação de vulnerabilidade a ter um Dia das Crianças diferente em 2021.

O programa social Universal nos Presídios (UNP) distribuirá 100 mil brinquedos para filhos de detentos. A ação acontecerá em todos os estados simultaneamente, alcançando 367 cidades, com a ajuda de quase 40 mil voluntários. A ação também prevê a instalação de brinquedos infláveis e barracas de cachorro-quente e pipoca. A expectativa dos responsáveis pela ação é beneficiar até 85 mil crianças.

O outro evento nacional em prol das crianças, é o Unisocial Kids, do programa Unisocial EVG. que aconteceu no último domingo (10) em cidades dos 26 estados e do Distrito Federal, beneficiando os 158 mil filhos e filhas de famílias carentes que perderam renda com a crise econômica ocasionada pela pandemia da covid-19. Foram entregues 462 mil donativos, como brinquedos, roupas e doces. Também foram ofertados serviços gratuitos e atividades recreativas às comunidades que receberam a ação.

Ao todo, os eventos organizados pelos programas sociais USE, UNP e Unisocial EVG -- todos mantidos pela Igreja Universal do Reino de Deus -- proporcionarão um Dia das Crianças melhor para 250 mil crianças carentes ou em situação de vulnerabilidade. Participam destas ações 81,7 mil voluntários.

Todas os protocolos sanitários são observados durante os eventos.

Agenda: ações sociais do Dia das Crianças

Universal Socioeducativo (USE) -- Movimento Sócio Abrigo

Evento “Ser Feliz”

Data: dias 10 e 12/10

Horário: a partir das 14h

Local: em cerca de 260 abrigos para menores dos 26 estados e no Distrito Federal

Universal nos Presídios (UNP)

Data: 12/10

Horário: a partir das 9h

Local: em 367 cidades dos 26 estados e Distrito Federal