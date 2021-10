Empresa suíça anuncia carregador expresso para carros elétricos

A empresa suíça ABB lançou um novo carregador para carros elétricos que promete levar os veículos a carga máxima em apenas 15 minutos.O Terra 360 é uma máquina que tem capacidade de carregar até quatro automóveis simultaneamente.

De acordo com a companhia, os carros serão ‘abastecidos’ com uma carga de 360 kW, capaz de completar a bateria da maioria dos veículos elétricos atuais em apenas 15 minutos.

A velocidade da recarga e a autonomia das batérias são duas das grandes críticas que os carros elétricos sempre sofreram. Apesar da evolução da tecnologia dos veículos e do ‘abastecimento’, o processo ainda não compete com os de automóveis movidos a gasolina, diesel ou gás.

O presidente da ABB, Frank Muehlon, destacou a importância das empresas de tecnologia no desenvolvimento e aprimoramento da mobilidade elétrica, alvo de políticas públicas e leis a favor do meio ambiente.

“Com governantes ao redor do mundo escrevendo políticas públicas a favor dos veículos elétricos e combatendo as mudanças climáticas, a demanda pela estrutura de carros elétricos, especialmente as estações de recarga rápida, conveniente e fáceis de operar, estão crescendo mais do que nunca”, comentou Muehlon.

A expectativa da ABB é que postos de recarga com o Terra 360 estejam operando até o final de 2021 na Europa e nos Estados Unidos. América Latina e Ásia devem receber os primeiros equipamentos já em 2022.

Atualmente, cerca de 20% da emissão global de CO2 é causada pelo transporte rodoviário. Países como a Alemanha, que possui uma forte indústria automobilística, assinaram leis nos últimos anos que proibirão a produção de carros à combustão a partir de 2030.