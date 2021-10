Novo vídeo mostra ataque a tiros com quatro mortos no Paraguai

Um vídeo de uma câmera de segurança na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, flagrou na madrugada do último sábado (10) o momento do ataque a tiros que deixou quatro pessoas mortas — incluindo duas estudantes de medicina brasileiras.

As imagens mostram as vítimas entrando em um carro após uma festa. Em seguida, os atiradores saltam de um outro veículo e iniciam os disparos contra o grupo.

Os tiros feriram fatalmente Haylee Carolina Acedo Yunis, de 21 anos, Kaline Reinoso de Oliveira, de 22 anos, Omar Vicente Álvarez Grande, de 32 anos, e Rhamye Jamilly Borges de Oliveira, de 18 anos.

Dentre os feridos, chamam a atenção das autoridades paraguaias Haylee, que é filha de Ronald Acevedo, governador de Amambay — cujo a capital é Pedro Juan Caballero —, e Omar Vicente, que foi atingido por mais de 30 disparos.

Outras duas pessoas foram feridas durante o ataque, mas sobreviveram: a brasileira Rafaeli Nascimento Alves e o paraguaio Bruno Elías Pereira Sánchez, ambos de 20 anos.

De acordo com informações da Record TV, fuzis usados na ação foram encontrados no local e recolhidos pela polícia paraguaia para perícia.