Um vídeo de uma câmera de segurança na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, flagrou na madrugada do último sábado (10) o momento do ataque a tiros que deixou quatro pessoas mortas — incluindo duas estudantes de medicina brasileiras. As imagens mostram as vítimas entrando em um carro após a festa. Em seguida, os atiradores saltam de um outro veículo e iniciam os disparos contra o grupo.