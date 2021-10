Peru: terremoto de magnitude 5,7 é sentido por moradores do Acre

Um terremoto de magnitude 5,7, com epicentro em uma região de mata no oeste do Peru, foi sentido no sábado (9) por moradores do Acre, estado vizinho à fronteira peruana com o Brasil.

De acordo com o instituto de Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto aconteceu a uma profundidade de 13,4 km, considerada alta para um abalo sísmico.

Moradores de Rio Branco, capital do Acre, sentiram também o tremor de terra e usaram as redes sociais saber o que estava acontecendo.

“Eu acho que teve um terremoto... Alguém aí percebeu também?”, publicou no Twitter uma internauta. “Eu senti minha cama balançar agorinha, achei que estava tonta”, respondeu uma outra acreana.

Como o terremoto teve seu epicentro em uma região de floresta e a cidade mais próxima — Quellouno — fica a 136 km do local, não há informações de danos materiais ocasionados pelo abalo sísmico. Também não foi divulgado pelo governo peruano se houve mortos ou feridos a partir do evento natural.

Horas antes, um outro terremoto, também atingiu o norte do país. O abalo sísmico de magnitude 4,6 teve seu epicentro a uma profundidade de 138,8 km.