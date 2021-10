Vídeo mostra execução de 4 pessoas na fronteira com Paraguai

Um vídeo obtido pela reportagem mostra o momento da execução de quatro das cinco pessoas que foram mortas entre sexta-feira (8) e sábado (9) na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Entre as mortes registras pelas imagens, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, as vítimas foram Omar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos, Kaline Reinoso de Oliveira (22), Rhamye Jamilly Borges de Oliveira (18) e Haylee Carolina Acevedo Yunis (21), filha de Ronald Acevedo, governador do estado paraguaio de Amabai. Todas as vítimas sofreram ao menos seis disparos. Omar Vicente foi baleado 31 vezes.