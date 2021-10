Escolas desenvolvem projetos de olho na educação ambiental

Incentivados pelas aulas de educação ambiental nas escolas, estudantes desenvolvem projetos de sustentabilidade, além de cultivar plantas nas escolas.

João Miguel Grossman, Hugo Fares Menhem e Yuri Funayama são alunos do Colégio Dante Alighieri, localizado na capital paulista, e foram premiados na FeNaDante (Feira Nacional de Ciência e Tecnologia) por terem desenvolvido um projeto de sustentabilidade.

João Miguel Grossman, 14 anos, aluno do 9º ano desenvolveu o projeto "Microplásticos no Solo", que tem como objetivo identificar as pequenas partículas de plástico e como a poluição afeta a agricultura. "Eu queria de alguma forma que meu projeto pudesse mudar o mundo e fazer dele um lugar melhor no futuro", conta o estudante.

O desejo de João Miguel é que o projeto possa servir de base para novas experiências, com a remoção dos microplasticos do solo. Ainda, de acordo com o estudante, o desenvolvimento do projeto também o ajudou a desenvolver disciplina e maturidade. "Eu amadureci, desenvolvi habilidades e busquei novos conhecimentos para melhorar o meu projeto", diz.

Segundo a diretora pedagógica do Colégio Dante Alighieri, Sandra Tonidandel, "é através da educação ambiental que os estudantes têm a oportunidade de aplicar o que aprendem em sala de aula, por meio das atividades práticas relacionadas a preservação do meio ambiente e sustentabilidade."

Hugo,15 anos, e Yuri, 16 anos, são alunos do 1º ano do ensino médio e desenvolveram um painel solar de baixo custo e elevada eficiência. O projeto teve início há quase três anos e, segundo os estudantes, a ideia surgiu com diante dos risco de escassez hídrica no Brasil. "É neste período de seca, com pouca produção de energia, que temos os altos índices das bandeiras tarifarias e com impacto financeiro para a sociedade", relatam os estudantes.

"Com a utilização de materiais recicláveis, espelhos esféricos e a tecnologia do arduíno estamos propondo um protótipo de baixo custo que otimiza a produção de energia elétrica das placas solares, ampliando a relação custo benefício e viabilizando a aplicação da tecnologia," explica o professor-orientador do projeto, Wayner de Souza Klën.

Projeto Cultivar

A Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Marechal Deodoro da Fonseca, no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo, desenvolve o Projeto Cultivar idealizado pela professora Ana Marilia Dumont Ferreira.

De acordo com a educadora, a iniciativa tem como objetivo ensinar os estudantes sobre o cultivo de hortaliças, flores e frutas a partir do processo de plantar, cuidar e colher, dando mais valor aos alimentos. "É importante que cada pessoa possa conhecer o ambiente onde vive, valorizando, preservando e ajudando a manter o equilíbrio da natureza", explica.

Na escola havia um terreno abandonado, a professora em conjunto com o conselho estudantil aprovou o desenvolvimento de uma horta no local. Com ajuda dos pais dos alunos e de voluntários, o projeto recebeu doações de terra e sementes para o plantio.

Segundo a professora a aprendizagem também acontece com as atividades na horta. "A alfabetização dos alunos nos anos iniciais é muito presente", conta. "Eles aprendem a escrever os nomes das plantas, o modo de cuidá-las e a fazer registros através de desenhos", conta.

A educadora, que vem de família de agricultores, conta que desde pequena já acompanhava o plantio de milho, feijão, café e hortaliças. "Eu sempre gostei de fazer experiências com plantio e com os cuidados de plantas e repassar esse conhecimento aos meus alunos é muito gratificante", finaliza.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Karla Dunder