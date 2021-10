Confira sete dicas importantes para manter a saúde mental em dia

No dia 11 de outubro é celebrado o Dia Mundial da Saúde Mental, em meio à pandemia, as preocupações financeiras profissionais, o distanciamento social, muitas vezes, manter uma mente saudável é tarefa difícil. Porém, a psicóloga Marilene Kehdi, especialista em atendimento clínico, ressalta a importância de não deixar o assunto de lado. "Se a mente não está bem, isso vai refletir em todas as áreas da vida. Dar atenção e cuidar da saúde mental é cuidar da vida. Prevenir doenças físicas, enfrentar melhor os problemas e desafios da vida, ter um equilíbrio emocional", diz ela

Comer de forma saudável

Esqueça os excessos de comidas gordurosas! "Uma dieta saudável, uma alimentação bem equilibrada colabora para saúde mental, ajuda a melhorar as funções cerebrais, a evitar picos de açúcar no sangue e com isso ajuda a evitar picos de ansiedade, crises de ansiedade e de compulsão. Alguns alimentos interferem no humor, na energia, na cognição, na memória. Pesquisas indicam que uma boa alimentação melhora os sintomas de transtornos mentais como a ansiedade, ajuda a prevenir a depressão", afirma Marilene