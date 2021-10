Veja dez dicas para ter uma vida mais leve e sem o estresse do dia a dia

“Setembro Amarelo” é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criada em 2015 pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM (Conselho Federal de Medicina) e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), com a proposta de associar à cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio (10 de setembro).

O mês de outubro também conta com uma outra data importante para a saúde mental: o Dia Mundial da Saúde Mental, em 10 de outubro. Afinal, os números vêm aumentando não apenas entre adultos, mas também entre outras faixas etárias, como millenials e geração z.

De acordo com a Isma-BR (Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse Brasil), 70% da população brasileira já apresentou ou possui sintomas de estresse. Esse resultado coloca o Brasil como o segundo país com o maior nível de estresse do mundo, perdendo apenas para o Japão.

10 dicas para uma vida sem estresse

É possível encontrar formas de driblar o estresse e a pressão diária. Para te ajudar, separamos as 10 principais ações que você deve tomar para ter uma qualidade de vida melhor. São elas:

1. Faça atividades físicas regulares. Pode ser academia, caminhada, corrida, pedalada ou natação, por exemplo.

2. Evite consumo de bebidas alcoólicas e tabaco.

3. Pratique técnicas de relaxamento, como exercícios respiratórios que você pode fazer em qualquer lugar a qualquer hora.

4. Concentre-se no que você pode controlar, não no que você não pode.

5. Implemente sistemas e processos de negócios que permitirão que você faça pausas curtas e férias regulares.

6. Decida quais tarefas você pode delegar, não tente fazer tudo sozinho.

7. Não leve trabalho regularmente para casa ou estabeleça horários fixos de trabalho.

8. Defina uma hora todos os dias quando seu telefone e e-mails estão desligados.

9. Aprenda a dizer não.

10. Identifique hobbies e atividades prazerosas e inclua essa prática na sua rotina semanal.

Lembre-se: Cuidar da saúde mental é um investimento em você.

Publicidade:

Neo Química. Sua saúde é nossa vocação



Referências consultadas:

Dia Nacional de Conscientização do Estresse. Isma-BR. [Internet]. Acesso: setembro, 2021