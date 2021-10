Conta de Guedes em paraíso fiscal e inflação recorde marcam a semana

Novamente guiada pela alta das contas de luz, a inflação saltou 1,16% em setembro, maior variação para o mês desde 1994. Com o avanço, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumula alta de 10,25% nos últimos 12 meses





O governo federal vendeu apenas cinco das 92 áreas ofertadas na 17ª Rodada de licitações de blocos exploratórios de petróleo e gás. A companhia anglo-holandesa Shell foi a única operadora a realizar lances, se comprometendo com o pagamento de R$ 37,14 milhões pelas áreas



A Justiça de São Paulo negou o pedido de liberdade a uma mulher acusada de furtar uma Coca-Cola, dois pacotes de macarrão instantâneo e um de suco em pó de um supermercado na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, no dia 29 de setembro. As informações foram confirmadas pela Defensoria Pública de São Paulo

Metroviários e funcionários terceirizados realizaram um protesto, na manhã desta sexta-feira (8), para reverter o fechamento das bilheterias do Metrô de São Paulo. O ato teve início por volta das 6h na estação Belém da Linha 3-Vermelha, na zona leste de São Paulo, e foi encerrado cerca de duas horas mais tarde, às 8h

A Polícia Militar localizou, na manhã desta quinta-feira (7), um abrigo subterrâneo com grande quantidade de armas, munições e granadas em Parelheiros, na zona sul de São Paulo

O sistema Cantareira, o maior reservatório de São Paulo, está em alerta e tem, nesta quinta-feira (7), 29,2% da capacidade total de armazenamento de água. Apesar do cenário atual, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) não prevê alteração na operação do sistema, mas revela que está retirando menos água do manancial

A jovem Joice Maria da Glória, de 25 anos, tinha uma relação amorosa com o pedreiro que confessou à polícia tê-la estrangulado e escondido morta em uma parede de concreto. É o que aponta o delegado Thiago Bonametti, que investiga o caso em São Vicente, litoral de São Paulo

O secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, afirmou, nesta terça-feira (5), que a Prefeitura de São Paulo avalia o fim do uso da máscara no carnaval de rua de 2022. A prefeitura planeja festas sem restrições sanitárias no ano que vem e estima a presença de 15 milhões de foliões na capital paulista





Uma jovem de 25 anos foi estuprada dentro do próprio carro na região da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, durante a manhã do último sábado (2). De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher havia estacionado o carro para pôr no celular a rota de volta para casa. Nesse momento, um homem entrou no veículo

O pai da esteticista Alessandra Tomie Watanabe Kokubun Fagundes, de 40 anos, morta no sábado (2) em assalto em Itanhaém, no litoral de São Paulo, buscou panos para estancar o sangramento da vítima, sem saber que se tratava da filha

O Governo de São Paulo anunciou que vai fechar todas as bilheterias da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e do Metrô até o fim de 2021. A informação foi confirmada pela Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM), nesta segunda-feira (4). De acordo com a Pasta, todos os funcionários serão remanejados para outros setores



O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), sancionou a lei que implementa a educação domiciliar no estado. O modelo chamado homeschooling pode ser aplicado a estudantes dos ensinos infantil, fundamental e médio. "Com essa lei o Paraná passará a ser o primeiro estado do país a regulamentar o homeschooling", disse Ratinho Junior. Já no estado de São Paulo as escolas públicas ainda não voltaram às aulas presenciais em 23 municípios, são quase 100 mil alunos que ainda não têm aulas presenciais

Na última segunda-feira (4) a USP (Universidade de São Paulo) retomou as aulas presencias para todos os professores e alunos que estiverem imunizados contra a Covid-19. Mas os principais campis optaram por cronogramas com retomada apenas para 2022, como as FFLCH (Faculdades de Direito, de Filosofia, Letras e Ciências Humanas), e a USP Leste. A FEA vai manter as aulas remotas até o fim do ano e a Poli (Escola Politécnica) vai voltar em novembro

Uma nova investigação jornalística do Icij (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos) revelou no último domingo (3) que 14 líderes mundiais em atividade esconderam fortunas de bilhões de dólares para evitar o pagamento de impostos. O trabalho envolveu mais de 600 jornalistas, que examinaram 1,9 milhão de documentos. Três chefes de Estado latino-americanos ativos se destacam: Guillermo Lasso (foto), do Equador, Sebastián Piñera, do Chile, e Luis Abinader, da República Dominicana



O departamento encarregado de passaportes no Afeganistão reabriu na última quarta-feira (6) em Cabul, um motivo de esperança para os afegãos que querem deixar o país após a chegada do regime talibã ao poder. Centenas de afegãos foram pedir uma ação judicial no escritório de entrega de passaportes, fechado desde que a capital foi tomada pelos insurgentes em meados de agosto



Um tiroteio na Escola Timberview, na última quarta-feira (6), terminou com quatro pessoas feridas, em Arlington, no Estado do Texas. O jovem norte-americano Timothy George Simpkins, de 18 anos, suspeito de ser o atirador, foi preso horas depois do incidente



Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas após um terremoto atingir o sul do Paquistão, afirmou na última quinta-feira (7) o diretor-geral de Autoridade de Gestão de Desastres do país, Naseer Nasir. O terremoto com magnitude de 5,7 foi relativamente raso, a 20 km, com epicentro de 102 km a leste de Quetta, disse o Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States Geological Survey)



O governo do Reino Unido anunciou na última quinta-feira (7) que retirará o Brasil da lista de países com restrições máximas de viagem por causa do novo coronavírus. Outras 47 nações, entre elas Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Paraguai e Uruguai, também deixaram a relação britânica de regiões mais perigosas.



Uma ataque suicida atingiu uma mesquita na província de Kunduz, no nordeste do Afeganistão, na última sexta-feira (8) e deixou mais de 100 mortos e feridos, de acordo com uma agência da ONU. O grupo Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque horas depois do incidente



WhatsApp, Instagram e Facebook ficaram fora do ar na última segunda-feira (4) por mais de seis horas. Segundo o Down Detector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços digitais, as reclamações de usuários começaram por volta do meio-dia. Estima-se que Mark Zuckerberg tenha perdido mais de R$ 38 bilhões com a queda histórica das redes sociais e aplicativos do grupo

A Twitch, popular plataforma de streaming da Amazon focada em videogames, informou na última quarta-feira (6) que foi hackeada, depois que dados confidenciais da empresa foram expostos na internet. Uma publicação maciça de arquivos da Twitch foi feita em um fórum de mensagens anônimas chamado 4Chan, no qual estavam disponíveis 125 gigabytes de dados, que incluíam o código-fonte da plataforma e até registros de pagamento de streamers