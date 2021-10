Golpista vende cartão de crédito de terceiros em anúncio no Instagram

Um perfil no Instagram está vendendo abertamente “cartões de terceiros”, ou seja, cartões de crédito que estão no nome de outras pessoas. O crime não se trata de uma clonagem, quando o cartão de uma vítima é duplicado, mas do uso indevido de dados pessoais. Para alcançar um número maior de vendas, os criminosos fizeram até mesmo um post patrocinado. Esse é um recurso pago do Instagram que direciona uma publicação para usuários que podem ter mais interesse em um determinado produto ou serviço.