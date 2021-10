Dia das Crianças: Inmetro identifica 16 mil itens irregulares no comércio

O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) identificou quase 16 mil (15.959) produtos infantis irregulares em mais de 400 estabelecimentos visitados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Tocantins, Acre, Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas e Roraima.

Os produtos irregulares corresponderam a cerca de 14% (13,6%) do total de produtos fiscalizados: 116.939.

Entre os itens inspecionados, estão:

• Berço;

• Bicicleta de uso infantil;

• Brinquedos;

• Cadeira de alimentação;

• Carrinho;

• Dispositivo de retenção e brinquedos; e

• Pop-its e Orbeez, que viraram sensação no mundo todo, inclusive no Brasil.

As irregularidades constatadas na operação, foram:

• Ausência da identificação do fabricante;

• Falta de informações constantes no selo nas páginas de comércio eletrônico;

• Falta do selo de avaliação da conformidade em brinquedos Pop it, entre outras.

• Produtos com registros cancelados e com ausência do nome, razão social ou marca do fabricante;

• Produtos sem o selo do Inmetro;

A ação, nomeada operação especial de fiscalização para o Dia das Crianças, foi realizada entre os dias 4 e 7 de outubro e deve seguir até o próximo dia 12.

Se constatada a irregularidade, fabricantes, importadores, distribuidores e varejistas podem ser penalizados com advertência, multa, interdição, apreensão, inutilização do produto, suspensão e cancelamento do registro do objeto.

Confira os números da operação até agora:

• Estados: 12 (São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Tocantins, Acre, Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas, Roraima

• Estabelecimentos visitados: 435

• Produtos fiscalizados: 116.939 (brinquedos, carrinhos, bicicleta infantil, cadeiras de alimentação, berço, Pop it, miniaturas Pokémon, Hand Spinner, bonecas, entre outros)

• Produtos irregulares: 15.959