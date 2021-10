Busca por passagem de ônibus cresce 127% por causa do feriado 

As buscas por passagens rodoviárias para o próximo feriado de 12 de outubro já estão 127% maiores do que as registradas em 2020. A informação é da ClickBus, plataforma online que comercializa billhetes de ônibus no Brasil.

Para a Socicam, empresa responsável pela gestão dos principais terminais rodoviários do país, é previsto um aumento de 42% na movimentação de passageiros em relação ao feriado de 12 de outubro de 2020.

As cidades do litoral são os destaques entre os que pretendem aproveitar o feriado. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte se mantêm no topo das buscas, mas Guarapari, Florianópolis, Paraty e Aracaju têm se tornado cada vez mais relevantes entre os viajantes.

Mesmo dentro dos cenários mais otimistas que estávamos trabalhando, nos espantamos com o aumento de passagens compradas - sinal que a reabertura gradual está acontecendo e que as pessoas querem voltar a viajar mais, além da crescente adoção dos canais digitais. Phillip Klien, CEO da ClickBus

Confira as cidades mais buscadas para o feriado:

1. São Paulo, SP

2. Rio de Janeiro, RJ

3. Paraty , RJ

4. Florianópolis, SC

5. Angra dos Reis, RJ

6. Curitiba, PR

7. Belo Horizonte, MG

8. Guarapari, ES

9. Aracaju, SE

10. Londrina, PR

A região sudeste que corresponde ao terminais rodoviários Tietê, Jabaquara, Barra Funda, Brasília, Campinas, Campo Grande, Jundiaí, Guarujá, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro (Rio Terminais) deve apresentar um aumento de 25% na circulação, enquanto o nordeste, 60%, de acordo com a Socicam,

Por lá a empresa é responsável pela operação dos terminais rodoviários de Aracaju, Natal, Fortaleza, Paraíba e Pernambuco.

Em setembro, no feriado da independência, foi registrada a maior taxa de ocupação dos ônibus desde meados de maio, ao todo os ônibus partiram das rodoviárias com cerca de 75% de ocupação, segundo a ClickBus.

Além disso, o período também contou com um crescimento na circulação dos ônibus que apresentaram níveis semelhantes ao das festas de final de ano (entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021).