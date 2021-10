Fuvest tem 110 mil inscritos; direito e medicina são os mais procurados

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) registrou um total de 110.383 inscritos no vestibular 2022. Os cursos de direito e medicina foram os mais procurados em São Paulo e Ribeirão Preto, de acordo com a Fundação.

Do total de inscritos 9.357 são treineiros que ainda não concluíram o ensino médio, mas que prestam a prova para testar conhecimentos e mais de 101.026 inscritos já estão no término do ensino médio.

Apesar da pandemia, entre os fatores que contribuíram para a procura pelo vestibular foram a ampliação de iniciativas da USP (Universidade de São Paulo) para estimular o diálogo com o público-alvo por meio dos programas “USP e as Profissões” e o “Vem pra USP!”, no qual se destaca a CUCo (Competição USP de Conhecimento). Foram concedidas 10.170 isenções neste ano.

No próximo ano a USP oferecerá 11.147 vagas, das quais 8.211 destinadas para seleção pelo vestibular da Fuvest e 2.936 vagas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Das vagas da Fuvest, 4.954 serão reservadas para candidatos na modalidade Ampla Concorrência, 2.169 vagas para candidatos egressos de escolas públicas, e 1.088 para candidatos pretos, pardos e indígenas egressos de escolas públicas.

Vestibular Fuvest 2022

O processo seletivo da Fuvest é o principal meio de ingresso na USP (Universidade de São Paulo). A prova da 1ª Fase está prevista para o dia 12 de dezembro de 2021, enquanto as provas da 2ª Fase serão realizadas nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022.